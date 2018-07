PALERMO - Ogni volta che si esibiscono, i prati e le piazze si riempiono di spettatori con il naso all'insù. Sono le Frecce Tricolori che domenica si alzeranno in volo per il "Palermo Air Show 2018" nel cielo sovrastante il grande prato del Foro Italico. Qui dalle 16.30 inizieranno i sorvoli degli aeroplani dell’Aero Club Palermo, poi una dimostrazione di salvataggio in mare con un elicottero dell’Aeronautica militare e le esibizioni degli elicotteri di Guardia di finanza, carabinieri, polizia. Il gran finale, a partire dalle 18, sarà riservato all'esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale che manca da Palermo da sette anni. L’evento è promosso dall'assessorato regionale al Turismo con Aeronautica militare, Comune e Aeroclub d’Italia, in collaborazione con Enac, Teatro Massimo, Gnv, Enel.

Una grande festa nel cielo di Palermo per cui si stimano circa 50 mila spettatori. Gli aeroplani delle Frecce Tricolori e cargo dell’Aeronautica militare sono arrivati oggi all'aeroporto e domenica mattina - dalle 11.30 alle 13 - sarà anche possibile partecipare a voli dimostrativi dell'Aeroclub, prenotandosi all'aeroporto di Palermo Boccadifalco.

«Quando mi è stato proposto di sostenere questa iniziativa non ho avuto dubbio alcuno - dice l’assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo -. Un’occasione di promozione turistica per la città e la Sicilia e un’ottima occasione di intrattenimento per i tantissimi turisti che sono presenti in questi giorni a Palermo. Sarà certamente forte anche l’impatto mediatico, con Palermo e la Sicilia ammirate in tutto il loro splendore senza essere legate a stereotipi che ci hanno penalizzato, purtroppo non sempre a torto, in passato».