Mancano loculi, bare in un ufficio:allarme nel cimitero di Roccamena

PALERMO - Al Comune di Roccamena (Pa) le salme in attesa di essere tumulate sono conservate nell'ufficio del custode del cimitero. Con la stagione estiva le condizioni igienico-sanitarie all'interno dei locali, utilizzati come uffici, sono precarie. Dentro ci sono già sette bare in attesa della tumulazione.

«Ci siamo trovati davanti ad una situazione eccezionale - dice il vicesindaco Domenico Foto -. Sto seguendo la vicenda da vicino. Abbiamo già requisito alcune tombe nelle cappelle presenti nel cimitero e la prossima settimana le salme saranno tumulate. Parallelamente abbiamo già pronto un progetto per la costruzione di altre 24 nuovi loculi».