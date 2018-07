Auto ariete contro vetrina Gucci: è terzo colpo dopo due tentativi falliti

PALERMO - Nuovo furto nel negozio Gucci in via Libertà a Palermo. Alcuni giovani alla guida di una Y10 all’alba hanno sfondato la vetrina e stavolta sono riusciti a portare via borse e oggetti griffati. E'il terzo colpo al negozio in via Libertà. I primi due erano andati a vuoto.



L’8 giugno in cinque hanno cercato di scassinare la porta laterale del locale in via Enrico Albanese. Per quel colpo proprio in questi giorni due giovani sono stati denunciati ripresi dalle telecamere dei condomini della zona. Il 24 maggio un’auto sfondò la vetrina, ma i ladri non riuscirono a portare via nulla.