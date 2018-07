Lutto, scomparsa a Palermo la giornalista Laura Nobile

PALERMO - La giornalista Laura Nobile è morta oggi, a 47 anni, dopo una lunga malattia. E' stata insegnante alle scuole medie (poi distaccata negli uffici del Provveditorato) ma la sua passione è stata il giornalismo culturale. Ha seguito per «Repubblica» le stagioni del Teatro Biondo, del Teatro Massimo, dell’Inda e del teatro Libero, «ed era davvero difficile non vederla in sala ad una prima di ogni spettacolo», ricorda chi la conosceva.

«Alle ingiustizie del destino non ci si abitua mai - scrive su Facebook, Enrico del Mercato, capo della redazione di Repubblica Palermo -. Né tantomeno alla sua sapienza cinica nello scegliere le date. Il fatto che te ne sia andata nel giorno del tuo Festino, che amavi seguire sempre con passione, allevia solo un po' il dolore. Ciao Lauretta valorosa collega». La camera ardente è allestita all’ospedale Civico, i funerali si svolgeranno lunedì alle 11,30 al cimitero di Santa Maria di Gesù.