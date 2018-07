Santa Rosalia, Festino da record di presenze e di sicurezza

PALERMO - «Anche dal punto di vista della gestione della sicurezza e dell’assistenza ai cittadini il Festino 2018 ha segnato un record di efficienza e professionalità». Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando relativamente alla gestione della sicurezza del Festino per la patrona della città, Santa Rosalia, che ha portato ieri sera lungo il Cassaro, via Maqueda, il Foro Italico e le aree limitrofe, oltre 400.000 persone. Il dispositivo di sicurezza, messo a punto col coordinamento della Prefettura e della Questura e che ha impegnato 700 uomini e donne delle forze dell’ordine ha garantito lo svolgimento ordinato della manifestazione che ha avuto numeri di partecipazione enormi.



Fondamentale, anche in considerazione delle elevate temperature, è stato il ruolo della Croce Rossa e del dispositivo di assistenza medica. Nel corso della serata sono state oltre 40 le persone che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari. «Se il Festino di ieri sera è stato una grande festa svoltasi con serenità, - conclude Orlando - lo si deve anche alla professionalità degli operatori della Croce Rossa e delle centinaia di volontari della Protezione civile che hanno collaborato in ogni fase dell’organizzazione e hanno vigilato, con le forze dell’ordine, sulla sicurezza di centinaia di migliaia di palermitani e turisti».

E le maestranze Rap hanno terminato la raccolta dei rifiuti, spazzamento e lavaggio delle strade nelle aree interessate dal Festino. Gli interventi di pulizia sono durati più del solito poiché per motivi di sicurezza erano stati rimossi tutti i cestini lungo il percorso e non era stato possibile installare contenitori supplementari. I lavoratori impegnati sono stati 80 in aggiunta a quelli ordinariamente addetti alla pulizia delle zone centrali della città durante le giornate festive. In totale quindi hanno lavorato oltre 100 operatori e 25 mezzi. Raccolte oltre 40 tonnellate di rifiuti e oltre 58 pozzetti frigoriferi.