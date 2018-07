Mafia, nel bar a Palermo di Corona"scatto" con Cancelleri e Di Maio

Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri in posa nel bar a Palermo di Giuseppe Corona, oggi arrestato dalla Dda che lo ritiene il "re" del riciclaggio della mafia del dopo Riina. La foto, pubblicata da Repubblica, risale all'ottobre del 2017: l'attuale vicepremier e il leader del M5S in Sicilia erano impegnati nelle campagna elettorale per le Regionali, ed il bar in questione è la Caffetteria Aurora in via Crispi (di fronte al porto), conosciutissima e molto frequentata. Tanto che sul profilo Facebook della stessa Caffetteria oggi c'è chi scrive in un post «c'è chi specula sulla foto carpita a Di Maio e Cancelleri ospiti di questi manigoldi!»

Nello scatto pubblicato da Repubblica, oltre a Di Maio e Cancelleri, anche il cognato di Corona, Fabio Bonaccorso, che - spiega sempre Repubblica - risulta il titolare del locale che questa mattina è stato sequestrato, mentre Giuseppe Corona ufficialmente era solo il cassiere della Caffetteria Aurora.