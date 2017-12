+Europa, Fi ci vuole fuori da elezioni

ROMA, 19 DIC - "Forza Italia e Lega vogliono impedirci di presentarci alle elezioni". È quanto hanno denunciato oggi i promotori di "+Europa con Emma Bonino", Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi e Andrea Mazziotti nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Gli esponenti di +Europa spiegano che nella legge di bilancio c'è una norma che semplifica la raccolta delle firme per chi non è ancora rappresentato in Parlamento. Ma l'ostruzionismo di Fi e Lega minaccia di far saltare la norma.