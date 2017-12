C.sinistra, approvare ddl orfani

ROMA, 19 DIC - "Anche ieri è stata uccisa una donna che ha figli che rimarranno quindi orfani poiché il padre è reo e destinato al carcere. In questa settimana abbiamo in calendario al Senato il Ddl 'Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale in favore di orfani di crimini domestici', votato a larga maggioranza dalla Camera e che a Palazzo Madama non ha ancora trovato spazio o meglio la volontà politica di portare a conclusione l'iter legislativo. Questo provvedimento non può e non deve essere dimenticato in questa legislatura, chiediamo, dunque, di approvare prima della fine dell'anno il Ddl sugli orfani dei crimini domestici per garantire un diritto di civiltà nei confronti dei minori". È quanto dichiarano i senatori del centrosinistra Alessandra Bencini, Luis Alberto Orellana, Maurizio Romani, Dario Stefàno e Luciano Uras.