Kompatscher, allarmismo eccessivo

BOLZANO, 19 DIC - Per il governatore altoatesino Arno Kompatscher c'è "dell'allarmismo eccessivo" nel dibattito sul doppio passaporto per i sudtirolesi. Il presidente ha ridimensionato la portata dell'iniziativa: "Si tratta - ha aggiunto - solo di una dichiarazione d'intenti" del nuovo governo viennese. "Ancora molte domande sono aperte" ha proseguito, sottolineando che "al centro ci sarà lo spirito europeo che unisce e non la divisione". Kompatscher ha, infine, detto di aver aggiornato il governo italiano sulla questione.