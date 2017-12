Etruria: Mdp, vicenda opaca da chiarire

ROMA, 19 DIC - "Dalla commissione d'inchiesta emerge l'attenzione eccessiva da parte di esponenti di punta del Partito democratico che allora erano al governo per una banca specifica. La verità è che Banca Etruria assume giorno dopo giorno i tratti opachi di una vicenda che non è ancora stata chiarita". Lo dichiara, in sala stampa a Montecitorio, Francesco Laforgia, capogruppo di Mdp.