Mattarella, legislatura finita

ROMA, 19 DIC - "Questo tradizionale appuntamento si colloca, per sua natura, in un crocevia temporale, che induce al confronto tra il bilancio dell'anno trascorso e le prospettive dell'immediato futuro. Un confronto reso ancor più impegnativo e stringente dall'approssimarsi del termine della legislatura e dal processo elettorale che sta per avviarsi". Lo ha annunciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale.