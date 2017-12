Grasso, fiducia in Mattarella

ROMA, 19 DIC - "Fra qualche mese avrà inizio la diciottesima legislatura: noi tutti, e ogni cittadina e cittadino del nostro Paese, sappiamo di poter contare sulla sua salda guida e riponiamo in lei assoluta fiducia". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia al Quirinale per gli auguri alle cariche dello Stato.