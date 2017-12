Venezia:Brugnaro,blind trust per aziende

VENEZIA, 19 DIC - Il sindaco di Venezia, l'imprenditore Luigi Brugnaro, ha costitito un blind trust affidato a Ivan Sacks che gestirà le aziende del suo gruppo imprenditoriale. "Con questa soluzione, la prima in Italia - ha precisato - rispondiamo alla richiesta avanzata qualche mese dopo la mia elezione dal Movimento Cinque Stelle e da Felice Casson, ma confermo che i conflitti d'interesse ventilati non ci sono e non ci sono mai stati". Brugnaro ha "ringraziato" i grillini perché "studiando per oltre un anno la situazione, insieme al primo studio mondiale nel settore, oltre a introdurre un ulteriore elemento di trasparenza, ho scoperto come ristrutturare e riorganizzare il mio gruppo di aziende". Il trust sarà 'cieco', in quanto Brugnaro, finché sarà sindaco, ne vedrà solo la parte fiscale, dichiarando nel proprio 740 gli utili percepiti, "che dovranno essere sempre, come adesso, tra il 15 e il 20%, reinvestendo il resto in azienda".