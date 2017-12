Regione, M5S contro la commissione Armao: «Perché non rivolgersi alla Corte dei Conti?»

«Un nuovo buco milionario nei conti della Regione? Nessuna meraviglia. Ma bisogna fare chiarezza una volta per tutte. La strada da seguire è una sola una: due diligence con la Corte dei Conti, cioè un controllo approfondito sulla veridicità delle entrate e delle uscite».

Così i deputati all’Ars del M5S reagiscono alla notizia di un possibile nuovo buco di circa 100 milioni nei conti della Regione, determinato dall’uso irregolare delle somme statali del fondo per le anticipazioni di liquidità. «Già prima della campagna elettorale - sottolinea Giancarlo Cancelleri - avevo espresso l’inderogabile necessità di fare un accurato controllo sui Conti della Regione con la magistratura contabile, una 'due dilegencè che facesse trasparire chiaramente come stanno veramente le cose ed eventualmente inchiodasse alle proprie responsabilità chi avesse mentito ai siciliani in questi anni. Quello che in pratica lo stesso presidente della corte dei Conti Graffeo aveva chiesto in occasione del giudizio di parifica del 2017».

Il deputato del M5S solleva dubbi sulla commissione di esperti voluta dal neo assessore all’Economia Gaetano Armao: «Perché Armao costituisce una commissione di esperti, magari anche bravissimi e rispettabilissimi, e non si rivolge ad un organo dello Stato per fare lo stesso lavoro? Non è che ha paura che la Corte dei Conti ravvisi irregolarità addebitabili anche a lui, visto che è stato il responsabile dell’assessorato al Bilancio del governo Lombardo?».