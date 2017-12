Niente intesa su commissioni all'Ars, rinvio lavori a dopo Natale

PALERMO - Salta l’accordo sulle Commissioni parlamentari all’Assemblea regionale siciliana. Il presidente di Sala d’Ercole, Gianfranco Miccichè, è stato costretto a rinviare prima i lavori di un paio d’ore e poi ad aggiornare la seduta al prossimo 27 dicembre. Tra i nodi ancora irrisolti, la presidenza della Commissione Bilancio, che vede il derby di maggioranza tra Riccardo Savona di Forza Italia e Giusy Savarino di Diventerà Bellissima.

Manca l'accordo tra gli alleati di Musumeci in quasi tutte le Commissioni, mentre in molti danno per assodata la convergenza trasversale che potrebbe portare Claudio Fava alla guida della Commissione Antimafia. Nel pomeriggio potrebbe tenersi un nuovo vertice di maggioranza per cercare di raggiungere un accordo prima della pausa natalizia. Dal prossimo 27 dicembre, infatti, sarà corsa contro il tempo: la quadra nelle Commissioni è fondamentale per procedere all’esame dell’esercizio provvisorio, che va approvato entro il 31 dicembre.