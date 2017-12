Tetto agli stipendi Ars, Figuccia: «Ho smosso coscienze». Ma nell'Udc è scontro

PALERMO E’ scontro all’interno dell’Udc fra l'ex assessore regionale all’Energia Vincenzo Figuccia e il commissario siciliano del partito Giuseppe Naro. "Inopportune le parole di Naro a proposito della questione tetti per gli stipendi d’oro - dice Figuccia - Il commissario dell’Udc non è titolato a parlare di questi argomenti, farebbe meglio a tacere in quanto arriva in ritardo su un argomento già ulteriormente sviscerato".

"Sui tetti agli stipendi all’Ars eravamo certi che si sarebbe giunti a una decisione di buon senso" aveva detto ieri Naro dopo il sì del consiglio di presidenza dell’Ars al mantenimento del tetto a 240mila euro e l’avvio di una trattativa con i sindacati. Il commissario aveva inoltre sottolineato di "condividere" la denuncia di Figuccia ma non i modi con cui era stata portata avanti.

"Esprimendo la sua solidarietà a Miccichè - rimarca l’ex assessore - Naro ha già rivelato la sua piccolezza nonostante la sua veneranda età. Rivendico le posizioni assunte nei giorni scorsi, soprattutto oggi in cui tutti mi sembrano dare ragione. Sono felice che la mia battaglia sia servita a scuotere le coscienze".