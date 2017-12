Esercizio provvisorio, Miccichè si difende: «Nessun abuso, mi sono rifatto alla prassi della Camera»

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, riguardo alle polemiche sollevate dal Pd e dal Movimento 5 Stelle sull'approvazione dell’esercizio provvisorio chiarisce «di non avere improvvisato e di non aver violato il regolamento delll'Ars». «Ai fini della determinazione del numero legale - sottolinea Miccichè - ho studiato e mi sono rifatto alla prassi parlamentare utilizzata durante la XIII legislatura dal presidente della Camera Luciano Violante che, per il calcolo del numero legale considerava presenti in Aula anche coloro che non avevano attivato il dispositivo elettronico. Un’interpretazione - conclude - che ha capovolto la linea di ragionamento utilizzata fino a quel momento». Il numero uno di Sala d’Ercole precisa quindi di «non avere improvvisato e di non aver violato il regolamento dell'Ars».