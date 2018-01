Busalacchi: «Le elezioni regionali vanno annullate integralmente»

«Annullare integralmente le operazioni elettorali e, in via subordinata, annullare gli atti di proclamazione dei risultati dell’elezione diretta del Presidente della Regione siciliana e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana».

E’ quanto chiesto ai giudici del TAR da Franco Busalacchi, leader del movimento I Nuovi Vespri, «in un corposo ricorso depositato attraverso il suo legale, Lillo Massimiliano Musso».

«Un documento di oltre 30 pagine in cui vengono esposte, con dovizia di particolari, collegio per collegio e lista per lista, tutte le anomalie che hanno caratterizzato le operazioni pre e post elettorali - si legge in una nota - Ragioni di fatto e di diritto che verranno illustrate dettagliatamente nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà domani alle 10.30 presso l’Hotel Excelsior Mercure a Palermo».