Musumeci alla resa dei conti: «Regione ha disavanzo di quasi 6 miliardi di euro»

PALERMO - Un disavanzo di 5 miliardi e 900 milioni di euro e un indebitamento di 8 miliardi e 35 milioni di euro. E’ la fotografia, seppur ancora parziale, dei conti della Regione siciliana fatta da una commissione tecnica incaricata dal governo Musumeci per «fare una operazione verità». A fornire i dati in conferenza stampa è il presidente della Regione, Nello Musumeci. "Con il bilancio che abbiamo trovato - ha affermato Musuemici - non possiamo farci grandi illusioni, almeno per i prossimi tre anni. Questa situazione peserà sulla libertà di manovra dell’Esecutivo. Bisognerà pensare prima di tutto a contenere la spesa pubblica e a rilanciare gli investimenti per alimentare la crescita".

Il governatore ha poi risposto ad una domanda dei cronisti sulle sorti di Riscossione Sicilia e sulle recenti nomine alla Regione: "Riscossione Sicilia? Non posso dire adesso qual è la mia idea, la proporrò in Giunta, tenuto conto che ci muoviamo in un contesto normativo che è quello definito dal Parlamento lo scorso agosto". Sui nuovi incarichi:"La scelta di Maria Mattarella come segretario generale della Regione è stata una scelta ponderata". Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, in merito alle prime nomine a Palazzo d’Orleans. "La scelta di Fabio De Pasquale come portavoce - aggiunge - nasce perchè si tratta di un professionista con esperienza decennale. Fabio è un gentiluomo apprezzato da tutti, peggio per lui che dovrà lavorare al mio fianco e sa quanto sono esigente. Questa scelta come quella del Segretario generale non matura da fidelizzazione politica, ma da competenze oggettive".

Con il presidente Musumeci, in conferenza stampa, anche l'assessore all'Economia Gaetano Armao. "E' necessario un nuovo patto tra Stato e Regione, ha affermato Armao. Il presidente Musumeci condurrà la trattativa con la mia collaborazione per una nuova versione dell’Autonomia. Serve una Regione con le carte in regola e con i conti in regola. Le rivendicazioni vuote non servono". "Adesso possiamo permetterci di raccontare un aneddoto: durante la famosa cena fatta in campagna elettorale con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, a Catania, io dissi al presidente che in queste condizioni, se avessimo vinto le elezioni, non avremmo potuto pagare le tredicesime ai dipendenti".

"Urgente è il completamento della ricognizione del patrimonio - ha continuato l'assessore all'Economia - . Ogni euro che non metti a patrimonio, te lo ritrovi come mancata copertura. Per questo è indispensabile fare in fretta. Ho già parlato con l’assessore Sgarbi, per un’azione congiunta sul fronte del patrimonio culturale e monumentale". Così il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao, in conferenza stampa, insieme al governatore Nello Musumeci, a Palazzo d’Orleans, a Palermo.