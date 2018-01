"Iena" Dino Giarrusso rifiuta candidatura M5S: «Preferisco restare in tv»

ROMA - Il suo nome era rimbalzato nei giorni scorsi tra i possibili candidati tra le fila del Movimento Cinque Stelle alle prossime politiche, ma Dino Giarrusso, inviato delle Iene, preferisce continuare a militare in tv. Lo spiega in un post su Facebook, sottolineando di aver riflettuto per «giorni» prima di prendere una decisione.



«Credo che servire il proprio paese sia bellissimo - scrive Giarrusso sul suo profilo - e per questa ragione ho valutato molto seriamente la proposta di candidarmi al parlamento. Dopo giorni di riflessione, però, sono giunto alla conclusione che la cosa più utile che io possa fare -oggi- sia continuare a fare il mio lavoro con cura e passione, come faccio da diversi anni. Resterò a Le Iene, cercando di dare il mio meglio come sempre. Ringrazio chi aveva pensato a me - conclude - e mi rimetto immediatamente a lavorare sodo».