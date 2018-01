Musumeci: «Il mio obiettivo è riconsegnare ai siciliani una regione normale»

PALERMO - «Don Luigi Sturzo diceva che un programma politico non si inventa, si vive giorno dopo giorno. Per noi il programma è un progetto dinamico, non un elenco di cose da fare o non fare, uno strumento che indica le cose da fare per affrontare i problemi. L’obiettivo finale è quello di riconsegnare ai siciliani una regione normale, restituire dignità e fiducia ai cittadini, facendo lievitare una fiera consapevolezza che diventi argine contro la rassegnazione e la disperazione». Il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha iniziato con queste parole le dichiarazioni programmatiche all’Assemblea regionale siciliana.

Secondo Musumeci «la Sicilia è un’isola ancora prigioniera di antichi pregiudizi ed esaltata da certo giornalismo spazzatura, prodotto da operatori pagati. Noi siamo consapevoli delle connivenze e opacità recenti e remote che pesano sulla Sicilia, ma una cosa è lo stimolo altra cosa è l’accanimento, solo per il gusto di fare audience, ascolto».

Il governatore, ex presidente della commissione regionale antimafia, ha detto il suo governo «punta un deciso contrasto alla mafia in ogni forma e sotto qualsiasi forma si presenti». «I mafiosi prima di cercare morti cercano alleati nella società civile e nelle istituzioni», ha aggiunto Musumeci che, nel corso delle dichiarazioni programmatiche, ha voluto ricordare «il sacrificio di Giovanni Bonsignore e Filippo Basile, due dipendenti della Regione uccisi da mani mafiose perché non vollero venire meno ai loro doveri».

«Nell’ultimo decennio il rapporto tra imprese, politica e burocrazia è stato sempre più difficile e controverso», ha ancora aggiunto Musumeci. Bisogna «ripensare alla sorte dell’Irfis venuta meno alla propria funzione istituzionale, ma anche alla sorte dell’Ircac e della Crias e ipotizzare, perché no, una sola struttura per il credito alle piccole e medie imprese».