Liste M5S. "Mistero" Morfino, candidata esclusa in cerca di un perchè

PALERMO - «Sono stata esclusa dalle liste e nessuno mi sa dire perché. Ho chiamato Cancelleri che mi conferma che su di me non ha ricevuto alcuna segnalazione che giustifichi la mia esclusione e non mi sa dare una spiegazione. Anche Ignazio Corrao non sa che dire. Pesto i piedi a qualcuno? Voglio risposte, migliaia di attivisti mi stanno chiamando». Lo dice Daniela Morfino, attivista dei 5stelle da nove anni, di Marineo (Pa) che si era candidata nella piattaforma per il Senato e che stamani ha scoperto che il suo nome non compare.