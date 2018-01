Liste, Fiumefreddo: «Non sono candidato del M5S»

Catania - «Non sono candidato con il Movimento 5 Stelle ad alcunché. Con i pentastellati discuto con piacere nell’interesse dei liberali, che rappresento come segretario nazionale di LiberaItalia. La mia stima per Di Maio, tutt'altro che sprovveduto come vogliono dipingerlo alcuni impresentabili, non prevede trattative a titolo personale. Certo, mi piacerebbe che i liberali realizzassero un’alleanza con i 5 stelle». Lo dice Antonio Fiumefreddo, segretario nazionale di LiberaItalia. «A Di Maio ho più volte detto che per vincere occorre mettere insieme tutti coloro che nel Paese vogliono il cambiamento e che il partito unico è da sempre un pericolo per la democrazia. In Sicilia - conclude - hanno perso anche per questo e in Italia occorre che la lezione torni utile per il 4 marzo».