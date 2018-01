Crocetta: «Io candidato alle Politiche? Dipende da Renzi, non da me»

PALERMO - «Io candidato alle politiche? Non dipende da me, ma da Renzi. Sono una persona che ha sempre dimostrato fedeltà e senso delle istituzioni, credo in un riconoscimento». Così l’ex presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, parlando con i cronisti in Assemblea regionale.



Crocetta conferma che sarà presente alla riunione della direzione del Pd, in programma venerdì in un hotel a Palermo. Crocetta spiega di avere ricevuto garanzie dal suo partito per una candidatura come capolista al proporzionale. «L'accordo era per un posto sicuro nel proporzionale - aggiunge Crocetta - ma non mi tiro indietro, accoglierei anche la sfida dell’uninominale. Il partito in Sicilia ha ancora i suoi spazi e le sue risorse, sono certo che questa sfida si può affrontare».

Renzi domani sarà in Sicilia, precisamente a Caltagirone, città natale di Sturzo, per un incontro su «Popolarismo e populismo» che si terrà domani alle 17 al cine teatro S.Anna.