L'avvocato Giulia Bongiorno si candida alle Politiche con la Lega

"Si chiamava Lega Nord, sembrava un partito di maschilisti. Avevo una certa diffidenza. Mi ha colpito la nitidezza di pensiero di Salvini sulle regole e le sanzioni. Questo è un Paese in cui ci si è dimenticati cosa sono le sanzioni. L’Italia è diventato il paese della cuccagna per chi delinque".

Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno annunciando la sua candidatura con la Lega alle prossime Politiche.

"Ho già una legge nel cassetto -ha annunciato- stop ai bambini utilizzati come merce di scambio quando i genitori litigano". Quanto alle polemiche sui vaccini ha sottolineato: “Ho vaccinato mio figlio, ho una lista di circa 12 vaccini. Quando Salvini dice di riflettere sull'obbligatorietà dei vaccini rende manifesta alcune perplessità che vengono espresse anche dalla comunità scientifica. Ho sempre condiviso la posizione di Salvini”.

Il leader della Lega da parte sua ha detto che la Bongiorno "è un valore aggiunto per la coalizione, non è una riciclata della politica, ha una sua carriera, una sua attività. Ad altri che sono stati complici del malgoverno della sinistra ho detto e ripeterò il mio no. A Bongiorno, per quello che ha fatto, direi e dirò cinque volte sì. Se vince il centrodestra, come penso che vincerà, e se la Lega avrà un voto in più degli altri, Bongiorno verrà impiegata ai massimi livelli. Giulia è un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra”.