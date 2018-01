Elezioni politiche, Pietro Grasso: «Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo»

TORINO, 21 GEN - «Stiamo lavorando sulle liste, e chiuderemo entro i termini, io ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo». Così il presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier di Liberi e Uguali, oggi a Torino per l’inizio della campagna elettorale in Piemonte.