Il M5s: «Sull'emergenza rifiuti Musumeci non ascolta la voce dei cittadini»

PALERMO - «Il governo Musumeci ieri sera in aula all’Ars ha dimostrato tutta la sua inconsistenza, esprimendo parere contrario a tutte le mozioni sui rifiuti presentate dal M5S. Con fare gattopardesco, Musumeci intervenendo in aula, prima ha lasciato intendere che l'esecutivo si sarebbe impegnato a bloccare l’iter per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali ad Agira, poi al momento del voto ha fatto marcia indietro, votando contro non solo a questa ma a tutte le nostre mozioni che impegnavano il governo a prendere misure di contrasto all’emergenza rifiuti in Sicilia».

Così il gruppo parlamentare del M5S all’Ars. "È gravissimo - aggiunge la capogruppo del M5S Valentina Zafarana - che il governo non abbia ascoltato il grido dei cittadini di Agira e della provincia di Enna che sono scesi in piazza per dire no alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali a cinque chilometri dal centro abitato».

In merito all’esito del voto sulla mozione contro la riconversione della centrale termoelettrica della valle del Mela, firmata dai deputati di Fratelli d’Italia Catalfamo, Amata e Galvagno, i deputati regionali M5S, Valentina Zafarana e Antonio De Luca hanno invece definito "ridicoli" i rappresentanti della maggioranza: «Ridicoli è forse un eufemismo - affermano in una nota -. La maggioranza vota contro una propria mozione e, addirittura, a votare contro l’atto è proprio uno dei deputati che l’aveva presentato. È proprio vero che al peggio non c'è fine. Pensavamo di avere visto tutto nella scorsa legislatura con Crocetta, ma, evidentemente, ci sbagliavamo».

«La Amata ha votato contro - dicono Zafarana e De Luca - gli altri due è come se lo avessero fatto, visto che per cercare di salvare la faccia hanno estratto i tesserini per risultare assenti. Una vergognosa presa in giro fatta ai siciliani».

In aula è stato accolto come raccomandazione del governo un ordine del giorno, a prima firma Zafarana, che mira «a spingere il governo ad opporre parere negativo ad ogni ipotesi di conversione della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, che preveda l’utilizzo di combustibile solido secondario (CSS), o comunque l’incenerimento o la termovalorizzazione di rifiuti o derivati».

«In campagna elettorale - sostengono Zafarana e De Luca - Musumeci è stato ondivago, prima parlando di piccoli inceneritori da distribuire sul territorio, salvo poi affermare che mai e poi mai avrebbe permesso l’installazione di un inceneritore nella Valle del Mela. Da lui vogliamo un no chiaro, deciso e senza riserve, quando verrà chiamato ad intervenire in qualità di rappresentante della Regione siciliana. Non ci aspettiamo nulla di diverso».