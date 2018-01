Candidature Politiche, giochi non ancora fatti in Sicilia: tensioni in Pd e LeU

PALERMO - Ore cruciali nel centrodestra: tra stasera e domani le quattro gambe della coalizione proveranno a chiudere il complicato gioco degli incastri tra proporzionale e collegi uninominali, tema al centro della riunione di ieri tra Gianfranco Miccichè e Silvio Berlusconi.

Nel M5s invece le liste sono quasi fatte. In alto mare ancora Pd e Liberi e uguali dove la tensione per le candidature alle politiche è alle stelle. Molti uscenti e big locali dem temono la «disfatta» nei collegi uninominali e pressano il Nazareno per una «protezione» nel proporzionale. A sinistra la missione di Davide Zoggia, ieri nell’isola, non ha placato i tanti maldipancia per le scelte "calate dall’alto", che metterebbero a rischio le ambizioni di molti dirigenti con qualcuno che pensa addirittura di defilarsi. Lo sguardo è puntato verso le mosse del leader Pietro Grasso, che domenica aprirà ufficialmente la sua campagna elettorale a Palermo.