Forza Italia al rush finale per le liste: l'ex miss candidata in Sicilia

ROMA - Ultimi tre giorni per la definizione delle liste elettorali che entro lunedì dovranno essere presentate nelle corti d’Appello. Anche oggi, come nei giorni scorsi, Forza Italia è alla prese con una serie di riunioni per la decisione sulle ultime caselle.

Oltre ad Arcore, si susseguono incontri nella sede del partito a piazza San Lorenzo in Lucina dove si è tenuta anche una riunione lampo del comitato di presidenza del partito,

Tra le novità dell’ultima ora c'è la candidatura di Matilde Siracusano, ex candidata a Miss Italia nel 2005. La Siracusano, a quanto si apprende, sarà candidata alla Camera, in Sicilia. Secondo indiscrezioni il suo nome sarebbe stato caldeggiato della'ex ministro Antonio Martino e avrebbe avuto l'immediato avallo di Silvio Berlusconi.

Matilde Siracusa è di Messina ma da anni ormai si è trasferita a Roma dove in passato è stata assistente parlamentare di Casini prima diventara una "sfegatata" berlusconiana. La sua candidatura ha però fatto fuori nomi importanti di Forza Italia e per questo non sarebbero mancati i "mal di pancia" degli esclusi.