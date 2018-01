Beatrice Lorenzin risponde a Castiglione: «Quello debole è lui»

ROMA - «Castiglione? Secondo me è debole lui: non ha preso i voti alle regionali a Catania ed ora ha avuto paura che non scattasse il suo seggio». Lo dice la leader di Cp Beatrice Lorenzin riferendosi all’uscita dalla sua formazione del sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe Castiglione che aveva definito debole il progetto politico.

«Facciamo una lotta senza paracadute, aperti al nuovo e alla società covile. Chi ci vuole stare ci sta. Chi pensa di essere paracadutato in qualche proporzionale del Pd faccia le sue scelte. In politica ci sta pure che perdi e salti il giro», ha detto il ministro. Che poi ha spiegato: «Abbiamo fatto un accordo iniziale che ci portava ad avere una rappresentanza in tutta Italia. Una rappresentanza dignitosa, che doveva tenere conto della distribuzione territoriale. Questo perché noi non siamo una lista civetta, siamo forza politica radicata: questo porta voti al Partito democratico, innanzitutto».

«Se noi prendiamo il 3%, cambia il film della prossima legislatura e il Pd avrà un alleato forte che sosterrà le posizioni della nostra alleanza», ha concluso.