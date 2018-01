Di Maio torna in Sicilia per nuove tappe del #Rally per l’Italia

PALERMO - Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarà in Sicilia venerdì e sabato per le nuove tappe del #Rally per l’Italia, il tour nazionale per divulgare il programma di governo del M5s in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Al fianco di Di Maio ci saranno tra gli altri, il referente regionale per la campagna e portavoce regionale Giancarlo Cancelleri ed il coordinatore politico ed europarlamentare Ignazio Corrao.



Il primo dei 7 appuntamenti della «due giorni» è nel Catanese alle 11.00 quando Di Maio farà visita all’Hub Free Mind Foun-dry di Acireale. Alle 14.00 tappa a Catania al Teatro Abc per un incontro con gli imprenditori e la cittadinanza. Sempre venerdì il #Rally per l’Italia farà tappa a Siracusa alle 18 al centro Convegni Santuario Madonna delle Lacrime per un incontro con gli imprenditori del settore turistico - ricettivo e la cittadinanza. L’ultimo appuntamento della giornata è in programma ad Avola (Sr) alle 20.30 al centro culturale giovanile di via Piersanti Mattarella per un incontro con la cittadinanza. Sabato il primo incontro è in programma alle 10 a Scicli (Rg) al cineteatro Italia, mentre alle 15.00 il tour farà tappa a Caltanissetta al centro polivalente Michele Abbate, dove saranno presenti tutti e 28 i candidati siciliani dei collegi Uninominali per il M5s di Camera e Senato. Alle 18 Di Maio, Cancelleri e Corrao saranno a Palermo dove terranno un incontro con la stampa nelle adiacenze del porto da dove il candidato premier si imbarcherà per proseguire il #Rally per l’Italia in Sardegna.