Pietro Grasso guida lista LeU in Sicilia In lizza anche leader scissione giovani Pd

Palermo - Come già annunciato sarà Pietro Grasso a guidare la lista di LeU in Sicilia. L’ex presidente del Senato guida, nel plurinominale, la lista per la Sicilia occidentale ma sarà anche candidato per il collegio uninominale di Palermo città. Dietro di lui nel plurinominale per il Senato l’ex deputata regionale eletta nelle fila del Pd Mariella Maggio. Capolista per la Sicilia orientale sarà invece la giornalista Franca Antoci. Per l’uninominale alla Camera si candidano: a Palermo Antonella Monastra, ginecologa, ex consigliere comunale e in prima fila nelle battaglie per i diritti delle donne; a Bagheria corre Rosa Laplena, esperta di beni confiscati; a Catania città Maria Chiaramonte, avvocato penalista; a Messina Gabriele Siracusano, alto dirigente Unipol; e a Enna Lillo Colaleo, giovane che ha guidato la scissione dei giovani dal Pd.

L’insegnante Bianca Guzzetta sarà capolista nel collegio plurinominale di Agrigento e candidata nell’uninominale sempre ad Agrigento. L’ex deputato Erasmo Palazzotto guiderà invece la lista di LeU per il plurinominale Camera nel collegio di Palermo città e nel collegio che unisce i comuni della provincia di Palermo e parte della provincia di Trapani.

Nell’'uninominale per il Senato correrà nel collegio Palermo sud-Bagheria l’ex candidata a sindaco di Palermo Nadia Spallitta. Fra gli esponenti della società civile in corsa ci sono Angelo Marotta a Gela, Ambra Monterosso, funzionaria di polizia in pensione, a Catania, e Gaetano Tirrito, funzionario Inps, a Messina.