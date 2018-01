Liste Forza Italia: guidano Schifani, Giammanco e Bartolozzi

PALERMO - Forza Italia schiera come capolista per il plurinominale al Senato a Palermo Renato Schifani, mentre a Catania in corsa è Gabriella Giammanco. A seguirla sono l’ex senatore Bruno Alicata, Gaetana Palermo, Salvatore Turrisi.

Dopo Schifani in lista risultano, tra gli altri, l’ex guardasigilli Nitto Palma, e Domitilla Giudice. Capolista alla Camera nel plurinominale a Palermo è Francesco Scoma, seguito, tra gli altri, da Adelaide Mazzarino e Andrea Gentili. Nel collegio 2 della Sicilia occidentale si candidano Matilde Siracusano, (mancata Miss Italia e nipote dell’ex ministro Antonio Martino), seguita da Giusy Bartolozzi, magistrato e compagna del vicepresidente della Regione Gaetano Armao e Francesco Greco.



Bartolozzi è anche capolista del collegio di Agrigento alla Camera per la Sicilia occidentale, seguita da Andrea Mineo, Vanessa Sgarito, Marcello Fattori. L’ex ministro Stefania Prestigiacomo è capolista in due collegi nella Sicilia orientale. Con l’azzurra Prestigiacomo è in lista nel collegio 3 della Sicilia orientale anche Rosy Pennino, attivista ed ex moglie del renziano Davide Faraone. A Monreale per l’ uninominale alla Camera è candidato Saverio Romano, A Palermo per l’uninominale alla Camera è candidato Francesco Cascio, Giulio Tantillo corre come candidato al Senato per il collegio uninominale di Palermo Centro. «Penso che Forza Italia possa ottenere un risultato dignitoso, oltre il 20% - ha detto Scoma presente alla deposizione delle liste -. Abbiamo visto esclusioni importanti, non so se domani ci ritroveremo Castiglione candidato o D’Alì candidato, Misuraca o Vicari, la politica si evolve, credo che una discussione ne apra un’altra, vediamo come nasce la nuova legislatura, soprattutto alla luce dei nuovi accordi di governo».