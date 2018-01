E durante la diretta su Fb, insulti omofobi all'ex presidente

"Osservo indignato la canea dei clienti che arriva ad insultare, nei commenti sulla diretta della mia conferenza stampa, un mio ex collaboratore per il semplice fatto di essere un nero. Dopo essersi rivolti a me al femminile. Io sono orgoglioso delle mie scelte. Sono orgoglioso di essere gay. Sono orgoglioso di essere rimasto onesto facendo politica in ruoli istituzionali di primo piano. Sono orgoglioso di continuare ad essere un uomo contro e di non essere mai stato servo di alcuno".

Lo ha scritto su Facebook l’ex governatore siciliano, Rosario Crocetta. "Ho scelto la politica come servizio e come impegno per la verità - prosegue -. Chi insulta lo fa per ingraziarsi i propri padroni. Io non ho mai servito né padrini né padroni. Ho solo servito il popolo e sono disposto a dare anche la mia vita per questo popolo. Non mi fermeranno né gli insulti dei razzisti né quelli degli omofobi. Ho rimosso quel video poiché non potevo accettare la diffusione di un messaggio razzista nei confronti di un collaboratore, perbene e onesto, colpevole solo di avere la pelle nera - conclude Crocetta -. Si vergogni chi, in nome della lotta politica arriva a tale squallore".