Raciti getta la spugna e annuncia le dimissioni: «Pd, il mio mandato è finito» 02/02/2018 - 12:37 di Mario Barresi

Il segretario regionale dem: «Le liste per le Politiche? Non condivido né merito né metodo. Questo non è il mio modello di partito». E sulla promessa di Renzi a Crocetta di una candidatura alle Politiche: «Rosario non mente»

Fausto Raciti, segretario regionale Dem

Faraone smentisce che il segretario abbia mai promesso la candidatura a Crocetta in cambio del passo indietro alle Regionali: «Crocetta non mente. Dico solo una cosa: le scelte, anche le più difficili, vanno spiegate. Se la scelta è quella di riproporre la squadra e lo schema delle Regionali, allora accanto a Faraone, Cardinale e Orlando ci volevano anche Micari e Crocetta». Twitter: @MarioBarresi L'INTERVISTA COMPLETA SU LA SICILIA IN EDICOLA OPPURE ACQUISTA UNA COPIA DIGITALE CLICCANDO QUI