Ponte sullo Stretto, Berlusconi: «È la prima cosa da realizzare»

MILANO - Si sa, in campagna elettorale il tema del Ponte sullo Stretto viene richiamato con una regolarità "svizzera" ma il tema non smetterà mai di creare dibattito tra chi lo vede come una cattedrale nel "desterto" e chi invece pensa che possa essere l'opera pubblica che può rilanciare la Sicilia, l'occupazione, l'economia. Tra questi c'e sicuramente il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che in un’intervista registrata sabato sera a Telelombardia mandata in onda questa mattina ha rilanciato la questione.

«Serve un grande piano per il sud, soprattutto per le infrastrutture - ha detto Berlusconi -. Sono stato in Sicilia e ho trovato un disastro, è una regione in agonia. Ci vuole un piano Marshall apposta per la Sicilia. Il ponte sullo Stretto è la prima cosa da fare. Fosse per noi l’aveva già fatto. Quando è arrivata la sinistra al Governo, con il ministro Di Pietro, per non fare in modo che passasse alla storia come il ponte di Silvio, hanno pagato un mare di penali alle imprese con cui avevamo fatto gli appalti».