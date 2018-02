Ponte sullo Stretto, Di Battista attacca Berlusconi: «E' un messaggio alla mafia»

ROMA - «Si può dire tutto di Berlusconi, non che sia stupido. Se parla ancora di ponte sullo stretto è per una ragione precisa: lancia un messaggio alle mafie». Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb dove sostiene che con la sua proposta il Cavaliere «si rivolge a Cosa Nostra, quella stessa Cosa Nostra che per anni ha pagato grazie all’intermediazione di Dell’Utri». Il 9 febbraio, annuncia, «farò un comizio ad Arcore. Mi piacerebbe proiettare alcuni pezzi della sentenza di condanna di Dell’Utri proprio sulle pareti di casa sua».

«Non so se tecnicamente sarà possibile ma ho già in mente un’alternativa. Vi chiedo di venire ad Arcore, invadiamola pacificamente, e soprattutto portate tante persone» è l’invito del deputato uscente che conclude: «Spezziamo insieme finalmente questo terribile incantesimo che dura da 25 anni».