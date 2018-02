Romano (N-Udc): «In tanti pronti ad aderire, non saremo sotto 6%»

PALERMO, 11 FEB - «C'è un elenco lunghissimo di persone che hanno svolto attività politica in partiti e movimenti che non ci sono più o che non si ritrovano più nel Pd di Renzi. E l’eurodeputato Giovanni La Via, che ha deciso di stare al nostro fianco, ne è un esempio importante». Così il leader di "Noi con l’Italia-Udc", Saverio Romano, che stamani a Palermo ha aperto la campagna elettorale del partito del centrodestra, rispondendo ai cronisti sull'adesione al partito del centrodestra di Giovanni La Via, ex Ap e che alle recenti regionali in Sicilia era il vice governatore in pectore della coalizione di centrosinistra che sosteneva Fabrizio Micari, giunto terzo.

«Non credo che in Sicilia arriveremo sotto al 10% e nel Paese sotto al 6%», è stato poi il pronostico di Saverio Romano