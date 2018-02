Musumeci risponde a Grasso: «Stia sereno, sinistra spazzata via»

PALERMO - «Il presidente del Senato, Piero Grasso, pare sia l’unico a non essersi accorto che le elezioni regionali in Sicilia abbiano spazzato via quella Sinistra che ha governato l’Isola ininterrottamente dal 2009 al 2017». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in riferimento alle dichiarazioni del il leader di LeU, secondo il quale «il voto delle Regionali in Sicilia ha riportato indietro l’isola verso problemi mai risolti, come l’acqua e i rifiuti».

Ma Musumeci risponde per le rime: «Otto anni senza mai affrontare, tra gli altri, i problemi idrici e dei rifiuti che, adesso, noi siamo chiamati a risolvere - ha spiegato -. Siamo concordi con Grasso, e lo ringraziamo, per avere preso atto del fallimento di quella classe politica, la stessa che nel 2013 lo ha, prima, candidato e, poi, eletto presidente del Senato. Stia sereno Grasso: il mio governo nei prossimi cinque anni saprà fare della Sicilia un modello positivo di crescita nella stagione del riscatto del Mezzogiorno d’Italia».