L'assessore Lagalla: «Dal M5 polemiche inutili, nessun abuso in assessorato»

PALERMO - "Pur comprendendo la preoccupante fibrillazione pre-elettorale dei deputati 5 stelle all’Ars, unitamente alla loro invincibile tendenza a strumentalizzare e polemizzare senza plausibili ragioni, desidero personalmente tranquillizzarli sulla continuità dell’azione di governo presso l'assessorato di cui ho la responsabilità". Così Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale, replica alle accuse avanzate dai deputati del Movimento 5 stelle all’Ars. "Ogni illazione - continua - su eventuali abusi o possibili condotte illecite a spese dei siciliani imputate alla mia persona è assolutamente priva di ogni fondamento. Nel merito, li invito a documentare e denunciare fatti specifici, riservandomi ogni azione a mia tutela nel caso in cui le loro accuse si dimostrassero, come è già certo, infondate. Il rispetto nei confronti dei cittadini si misura soprattutto nella capacità dei rappresentanti politici di dire la verità senza ricorrere, in mancanza di idee, alla calunnia e a gratuiti e strumentali attacchi personali".