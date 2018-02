Grasso: «Alleanza di Leu con M5s? No, sono ondivaghi e poco chiari»

PALERMO - «Il M5s è in una fase di mutazione genetica, tende a rassicurare chiunque». Così il leader di LeU, Pietro Grasso, in conferenza stampa a Palermo assieme al parlamentare Claudio Fava, rispondendo ai cronisti su possibili alleanze con i cinquestelle. «Da presidente del Senato - ha detto Grasso - ho verificato le posizioni ondivaghe del M5s sulle unioni civili, sullo Ius soli, su euro sì euro no. Non c'è chiarezza».

Grasso ha confidato di voler «di recuperare una parte dei voti del M5s, di quella fetta di elettori di sinistra che ha trovato rifugio in questo movimento».

Grasso non ha risparmiato le solite critiche al Pd che secondo il presidente del Senato «non è più di sinistra» e ha detto di confidare «delusi dal Pd e nei tanti caduti nell’indifferenza e nella rassegnazione»

«Sul tema della sicurezza non prendo lezioni da nessuno: né da Salvini, né da Renzi» ha detto ancora Grasso in conferenza stampa a Palermo. «Ho fatto per 43 anni il magistrato - ha aggiunto - so cosa significa gestione della sicurezza dei cittadini». Grasso ha aggiunto: «Dobbiamo portare avanti soluzioni per la sicurezza dei cittadini, c'è la prevenzione e c'è la presenza delle forze dell’ordine nel territorio. Poi bisogna far sì che vengano applicate le leggi che ci sono».