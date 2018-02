Regione, Forza Italia annuncia Ddl per abrogare la doppia preferenza di genere

"Presentato il ddl che prevede l’abrogazione della doppia preferenza di genere - uomo/donna - negli Enti Locali". Lo ha annunciato il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe Milazzo, che ha spiegato: "La norma attuale è stata importante per scuotere e sensibilizzare la classe politica su un maggiore coinvolgimento delle donne che vogliono impegnarsi nelle Istituzioni. Ma oggi - continua Milazzo - questa norma è superata dai fatti e cioè che le donne in politica non hanno bisogno né di riserve né di aiutini perché hanno dimostrato grande capacità e radicamento territoriale. Affermo bensì, senza difficoltà alcuna, che lo spirito della legge attuale, viene tradito e smentito dal fatto che durante la composizione delle liste, l’obiettivo è individuare donne riempilista funzionali al rafforzamento degli uomini, e non candidature volte alla valorizzazione e all’elezione di donne all’interno delle amministrazioni locali. Per questo - ha aggiunto Milazzo - la norma deve essere abrogata dando una legittimazione sia alle donne che agli uomini, non falsata da scambi elettorali che poi si rivelano ininfluenti ai fini di una giusta selezione da parte degli elettori dei propri rappresentanti. Chiederemo oggi stesso la calendarizzazione - ha concluso Milazzo - auspicando che tutte le forze politiche, a cominciare dal M5S, supportino questa giusta iniziativa parlamentare che dà merito proprio alle donne, alle quali esprimo e confermo con i fatti che provengono dal mio percorso politico, rispetto e riconoscimento istituzionale per un’azione fondamentale svolta da loro all’interno delle istituzioni".