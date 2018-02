Riscossione Sicilia: il generale della Gdf Achille è il nuovo presidente

PALERMO - La giunta del governo Musumeci ha designato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione di Riscossione Sicilia, la società partecipata della Regione che si occupa di tasse.

Il ruolo di presidente sarà ricoperto dal generale della Guardia di finanza, oggi in pensione, Domenico Achille, già responsabile del Comando delle Fiamme gialle in Sicilia, Calabria e Italia meridionale. Nel Cda sono stati nominati anche l'ex procuratore aggiunto della Repubblica di Catania, in quiescenza, Michelangelo Patanè, e la commercialista siracusana Graziella Germano, esperta di diritto tributario e societario, oltre che revisore contabile.