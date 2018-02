Gentiloni in arrivo a Catania: prima va alla StM, poi i cantieri del Patto per la città

CATANIA - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, giovedì 15 febbraio, a Catania e a Messina. Di seguito gli appuntamenti previsti.

A Catania La visita del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarà articolata in quattro momenti distinti: stabilimento della StMicroelectronics, cantiere per la realizzazione della caserma dei carabinieri e orti urbani, entrambi a Librino, e Palazzo degli Elefanti. Alle 9,30 alla St si terrà una riunione della Cabina di regia del Patto Catania; alle 10,45 a Librino verrà fatta la verifica del cantiere per la nuova caserma dei Cc e alle 11,20 avverrà l’assegnazione di 13 orti urbani; infine, alle 12, tappa conclusiva in Comune, dove verranno firmati, con i responsabili delle ditte, i contratti per i nuovi cantieri del Patto per Catania.

Nel pomeriggio il premier sarà a Messina: alle 15.30 firma per la dismissione di una porzione della Caserma 'Scaliosì alla Procura di Messina (Prefettura di Messina), alle ore 16.15 intervento al Convegno 'Con le radici nella storia, scriviamo il futurò (Teatro Vittorio Emanuele II).