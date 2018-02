Nel "Piano Sud" di Berlusconi Ponte sullo Stretto e casinò a Taormina

MILANO - Il centrodestra propone un grande piano «per il Sud» che comprende il Ponte sullo Stretto e anche un casinò a Taormina. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando ad Assolombarda. Il Ponte sullo Stretto - ha detto l’ex premier e leader di FI -, noi lo avevamo già progettato, avevamo trovato i fondi, fatto l'appalto. Ma poi è arrivata la sinistra e per la paura che diventasse il "Ponte di Silvio", col ministro Di Pietro ha bloccato tutto pagando anche le penali. No, bisogna assolutamente farlo sennò il costo logistico e il non avere continuità territoriale con l’Italia toglie competitività alle imprese siciliane». Poi, ha aggiunto Berlusconi, bisogna fare una «casa da giuoco a Taormina» e un «piano Marshall» per realizzare strade e ferrovie soprattutto in Sicilia.