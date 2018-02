A Palermo l'assemblea dei “ribelli” del Pd: «Cambiamo il partito»

PALERMO - Si sta svolgendo a Palermo nel teatro Santa Cecilia, che è pieno con alcune centinaia di persone, la manifestazione dei partigiani Dem «Non cambiamo partito, cambiamo il partito». I «ribelli» del Pd siciliano, in rotta con la corrente renziana si sono riuniti per dare voce al malessere di tanti esponenti Dem dei vari territori. All’ assemblea è presente il segretario regionale Pd Fausto Raciti.

Il responsabile organizzativo del Pd siciliano, Antonio Rubino, tra i leader dei partigiani dem, pone l’accento sul «rapporto con Sicilia Futura» di Totò Cardinale «ormai un serio problema politico». E parla di «becero trasformismo» e di decisioni prese «dall’alto senza curarsi di ciò che esprime il partito sul territorio».

Sul palco c'è una panca da birra. «È una di quelle panche che per tanti anni hanno arredato le ville durante le "Feste de l’Unità" - osserva - ed erano così libere, disordinate, anche un po' sporchine, perché dietro al lavoro di tanti c'era solo passione e senso di militanza. La manifestazione di oggi è nata da questo, senza avere "dietro nessuno", se non il lavoro di tanti. Ora come allora, con rabbia e con amore».