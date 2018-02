Un finto Salvini in tour a Palermo per chiedere voti ai “terroni”

PALERMO - Giovedì mattina un finto Matteo Salvini girerà per le strade di Palermo in decappottabile seguito da tre camion con vele 6x3 metri ispirati a quelli del film candidato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Sui cartelloni sarà scritto “Ho detto che puzzate. Ora voglio il vostro voto. Perché no, terroni?”, con un richiamo al sito www.terroni-per-salvini.it. Si tratta di un’iniziativa del movimento cittadino Avaaz "per ricordare agli elettori del sud le note posizioni anti meridionaliste del leader della Lega".

Il tour di “Salvini” partirà da Napoli mercoledì 28, e arriverà a Palermo giovedì mattina "per spiegare come i cittadini possono usare il loro voto in modo strategico per impedire che le forze di destra estremiste, Lega e Fratelli d’Italia, abbiano i numeri per andare al governo. Votando, in ogni collegio in bilico, e in Sicilia sono 20, il candidato che ha la maggiore probabilità di battere il candidato delle destre all’uninominale".