Affluenza del 58,41% (dato nazionale) alle 19 alla Camera

Roma - Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,41% degli aventi diritto, quando mancano poche centinaia di comuni (7.592 su 7.958); alle ore 12 l’affluenza era stata del 19,39%. Lo rende noto il Ministero dell’Interno.

Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 46,8%% degli elettori per la Camera. In Sicilia l'affluenza alle urne, sempre alle 19, è stata del 47,06%. A Palermo è stata del 46,89%.