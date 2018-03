Seggi chiusi, per exit poll M5S è primo con oltre il 30%. Secondo partito il Pd con il 20%

Primi exit poll alla chiusura dei seggi di questo voto delle Politiche 2018. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, M5s al Senato è il primo partito con il 29-32%. Segue il Pd collocato tra il 20 e il 23%, Forza Italia tra il 13 e il 16%, la Lega tra il 13 e il 16%, Fratelli d'Italia tra il 4 e il 6%, LIberi e Uguali è al 3-5% mentre +Europa Bonino è al 2,5-4,5%.

Primo exit poll di Quorum per SkyTg24: l'M5s è il primo partito al 30%, segue il Pd al 20,5%, poi Lega al 14,5% e Forza Italia a 14%.

Secondo l’intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al proporzionale per la Camera l’M5S è il primo partito al 29-33%. Il Pd è al 17,5-21,5%, FI al 12-16%, Lega al 12-16%, Leu al 3-5%, Fratelli d’Italia al 4-6%, Noi con l’Italia al 0,5-2,5%, +Europa al 2-4% e altri al 7-9%. Al proporzionale per il Senato l’M5s è il primo partito al 28-32%. Il Pd è al 18-22%, FI al 12-16%, Lega al 12-16%, Leu al 3-5%, Fratelli d’Italia al 4-6%, Noi con l'Italia al 1-3%, +Europa al 2-4% e altri al 7-9%. (ANSA).

Secondo l’istant poll realizzato da SWG per La 7 al proporzionale per la Camera l’M5s è il primo partito al 28,8-30,8%. Il Pd è al 21-23%, Fi al 13,5-15,5%, Lega al 12,3-14,3, Leu al 5,2-6,2%, Fratelli d’Italia al 4,4-5,4%, Noi con l’Italia al 1,8-2,4%, +Europa al 2,8-3,4%, Civica Popolare 0,4%-1%, Insieme 0,5-1,1%.

Ripartizione seggi sempre secondo exit poll: secondo Tecnè per Mediaset, al Movimento 5 Stelle vanno alla Camera tra i 124 e i 134 deputati; al Pd tra i 77 e gli 87; a Forza Italia tra i 56 e i 66 ed anche alla Lega tra 56 e 66. A Leu tra 14 e 20, a Fratelli d’Italia vanno tra i 19 e i 25 seggi, a +Europa tra i 9 e i 15. Altri tra 1 e 3. Al Senato invece il Movimento 5 Stelle guadagna tra 63 e 73 seggi, mentre il Pd è tra 35 e 45. Forza Italia tra 26 e 36, stessi numeri per la Lega. A Liberi e Uguali andrebbero tra i 5 e gli 11 seggi. A FdI tra i 6 e i 12. A +Europa tra 2 e 8.

Il dato di affluenza alle urne supera il 70%: alla Camera secondo i primi dati ha votato il 71,48% degli aventi diritto. Al Senato è stata del 72,01%.