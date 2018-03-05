Elezioni: Camera, gli eletti nei collegi uninominali della Sicilia occidentale

Elezioni: Camera, gli eletti nei collegi uninominali della Sicilia orientale
05/03/2018 - 09:25
di Redazione
COLLEGIO 01 - PALERMO - RESUTTANA-SAN LORENZO 205 sezioni su 205
PENNA LEONARDO SALVATORE DETTO ALDO 54.389 48,2 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 52.600 48,0
CASCIO FRANCESCO 34.777 30,8
FORZA ITALIA 24.438 22,3
LEGA 5.220 4,8
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.137 2,9
NOI CON L’ITALIA - UDC 1.451 1,3
PIAMPIANO LEOPOLDO 15.500 13,7
PARTITO DEMOCRATICO 12.588 11,5
+EUROPA 1.982 1,8
ITALIA EUROPA INSIEME 296 0,3
CIVICA POPOLARE LORENZIN 186 0,2
PALAZZOTTO ERASMO 4.855 4,3
LIBERI E UGUALI 4.407 4,0
LUCIDO ANNA MARIA 1.400 1,2
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.351 1,2
BATTAGLIA MARIA GIOVANNA DETTA MARUZZA 934 0,8
POTERE AL POPOLO! 862 0,8
AMBROSI ROBERTA 365 0,3
ITALIA AGLI ITALIANI 358 0,3
SIRCHIA CLAUDIA ROSARIA 322 0,3
CASAPOUND ITALIA 303 0,3
CASULA ALESSANDRO 242 0,2
PARTITO COMUNISTA 232 0,2
LEONE FRANCESCO 156 0,1
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 141 0,1
COLLEGIO 02 - Palermo Libertà 204 sezioni su 204
TRIZZINO GIORGIO 44.192 41,4 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 42.217 41,1
TERENGHI ADA 31.191 29,2
FORZA ITALIA 20.364 19,8
LEGA 4.836 4,7
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.662 3,6
NOI CON L’ITALIA - UDC 1.840 1,8
GENTILE MILENA 20.776 19,5
PARTITO DEMOCRATICO 15.768 15,4
+EUROPA 3.453 3,4
ITALIA EUROPA INSIEME 511 0,5
CIVICA POPOLARE LORENZIN 339 0,3
MONASTRA ANTONELLA 6.392 6,0
LIBERI E UGUALI 5.710 5,6
FERLISI FRANK 1.725 1,6
POTERE AL POPOLO! 1.622 1,6
CAROLLO FILIPPO 1.163 1,1
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.111 1,1
LA CAVERA ELIANA 379 0,4
PARTITO COMUNISTA 348 0,3
SUSINNO VITTORIO 364 0,3
CASAPOUND ITALIA 341 0,3
PROVENZALE GIUSEPPE 353 0,3
ITALIA AGLI ITALIANI 342 0,3
LO CONTE GIORGIO 204 0,2
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 182 0,2
COLLEGIO 03 - PALERMO - SETTECANNOLI 211 sezioni su 211
ALAIMO ROBERTA 49.638 48,7 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 47.622 48,3
ANTINORO ANTONIO 34.074 33,4
FORZA ITALIA 23.499 23,8
LEGA 5.010 5,1
NOI CON L’ITALIA - UDC 2.688 2,7
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.418 2,4
MONCADA SILVIO 11.600 11,4
PARTITO DEMOCRATICO 9.698 9,8
+EUROPA 1.022 1,0
ITALIA EUROPA INSIEME 280 0,3
CIVICA POPOLARE LORENZIN 191 0,2
OCCHIPINTI FILIPPO 3.430 3,4
LIBERI E UGUALI 3.167 3,2
INFANTINO IVANO 1.337 1,3
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.273 1,3
MILAZZO PIETRO 764 0,7
POTERE AL POPOLO! 714 0,7
IMPELLIZZERI ANTONINA 355 0,3
ITALIA AGLI ITALIANI 336 0,3
TABBITA MARTINO ALESSANDRO 308 0,3
CASAPOUND ITALIA 289 0,3
CALABRIA EMILIA 249 0,2
PARTITO COMUNISTA 226 0,2
PEDRONI GIOVANNA 137 0,1
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 123 0,1
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